Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


18 Temmuz 2023 23:59
Üzerimize zimmetlenen belge işten çıkarıldığında otomatik olarak sona erer mi

Merhabalar, özel güvenlik olarak özel sektörde çalişıyordum. Işe girişimde malzeme zimmet taahüt formu imzalattilar. Yani üzerime bir şeyleri zimmetlemiş oldular. Bir kaç gün önce durduk yere isten çıkışımın yapıldığı mesaj yoluyla iletildi. Ne bir belge ne de ihtar çektiler. Sorum şu 500.000 tl lik eşyalar vardi orda, iş çıkışim yapildığı için imzaladiğim zimmet formu otomatik geçersiz hale gelir mi? Yoksa zimmetin üzerimden çıkması için imzali bir tutanak, form vs. Gerekiyor mu? Başıma bela açmak istemiyorum.

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