Yeni Atanan Araştırma Görevlisi 4 Yıl Sonra Kadroya Geçebilir mi?

Merhaba Su anda ilanlarda, kazanacağımı düşündüğüm bir araştırma görevlisi kadrosu var. Bu ilana başvuru yaparsam 4 Yıl sonra 33/a'ya geçebilir miyim? Sözleşmeliye kadro kanununda bundan sonraki personeller 4 Yıl çalışınca otomatik kadroya geçecek yazıyordu, araştırma görevlileri de buna dahil mi acaba?

Merhaba Su anda ilanlarda, kazanacağımı düşündüğüm bir araştırma görevlisi kadrosu var. Bu ilana başvuru yaparsam 4 Yıl sonra 33/a'ya geçebilir miyim? Sözleşmeliye kadro kanununda bundan sonraki personeller 4 Yıl çalışınca otomatik kadroya geçecek yazıyordu, araştırma görevlileri de buna dahil mi acaba?