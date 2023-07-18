Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


18 Temmuz 2023 23:59
Yeni Atanan Araştırma Görevlisi 4 Yıl Sonra Kadroya Geçebilir mi?
Merhaba Su anda ilanlarda, kazanacağımı düşündüğüm bir araştırma görevlisi kadrosu var. Bu ilana başvuru yaparsam 4 Yıl sonra 33/a'ya geçebilir miyim? Sözleşmeliye kadro kanununda bundan sonraki personeller 4 Yıl çalışınca otomatik kadroya geçecek yazıyordu, araştırma görevlileri de buna dahil mi acaba?

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