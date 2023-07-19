Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Temmuz 2023 00:07
İl disi tayin kontenjanları arttırılsın

Bu yıl ildisi tayin bekleyen çok kişi var il disi kontenjanlar acaba arttirilir mi?


matematikogretmenii
Şef
19 Temmuz 2023 01:01
Arttırılmaz
Toplam 1 mesaj

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