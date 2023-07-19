Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Temmuz 2023 00:16
Maaş farkı ve seyyanen zammı yatan oldu mu

Bazı kurumlar vermeye başlamış mebte alan var mı acaba


teacherteacher16
Aday Memur
19 Temmuz 2023 00:21
Mardin Kızıltepe bugün aldı maaş farklarını

besyo4434
Aday Memur
19 Temmuz 2023 00:24

Teşekkür ederim hocam


JackParker
Aday Memur
19 Temmuz 2023 00:30
Türkiye Jokey Kulubü ve Türkiye Kasaplar Birliği aldı bugün
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