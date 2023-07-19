Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


19 Temmuz 2023 01:04
Kamu davasının açılmasının ertelenmesi alan biri itfaiye memuru olabilir mi

Merhaba arkadaşlar uyuşturucu madde bulundurmak içmekten hakkımda kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı var denetim verdiler 1 yıl riayet ettim vs itfaiye memurluğunu kazandım ancak şuan arşiv sürecindeyim bu durum memur olmaya engel teşkil eder mi ? Lütfen bilgisi olan aydınlatsın beni çok tedirginim kurum belediye

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