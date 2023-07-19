Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Temmuz 2023 01:22
polnet hizmet birleştirm yaptığım sigorta kaydımı silmiş

Arkadaşlar polnet ve hitap hizmet dökümünden sgk hizmet birleştirmesi silinen varmı?

Nasıl böyle kayıt silinebilir ve ne yapabilirim ben 3-4 gün sonra emekli olup ilişik kesicem ne yapmalıyım?

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