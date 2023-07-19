Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2023 03:07
hizmetin gereği görev yeri değişikliği

erkek öğrenci bana derste küfür etti disipline verdim kınama cezası aldı olaydan 1 ay sonra eşim okula beni almaya gelmişti öğrenciyi sıkıştırdı tartakladı soruşturma geçirdim kınama cezası aldım tam 3 ay sonra görev yeri değişikliği geldi mahkemeye verdim nasıl bir yol izlenir görevime aynı okula dönebilir miyim


Rarid
Aday Memur
19 Temmuz 2023 03:33

Şu olaya bakarak bile o öğrencinin size neden küfür ettiği belli,yani haklı olsanız bile haksızsınız


sevil yeliz
Aday Memur
19 Temmuz 2023 03:35

hangi olaya bakarak ? iftara gidelim para biriktirin dedim o sebeple küfretti para mı var amk vs vs


Rarid
Aday Memur
19 Temmuz 2023 03:44

Hanımefendi cocuk yüzde yüz haksız ama siz bunu okul dışına taşıyarak daha büyük olaylara sebebiyet vermiş oluyorsunuz,sizin sakinliğinizi korumanız gerekmiyor mu.Şimdi burada ,siz benim yerimde olsaydınız, konularına girmeyin inanın sizden daha zor durumlarda kaldığım oldu.Böyle suçlayarak konuşmak istemezdim ama gerçekten eşinizin yaptığı hem sizi hem kendisini zor duruma düşürmek

sevil yeliz, 1 saat önce

hangi olaya bakarak ? iftara gidelim para biriktirin dedim o sebeple küfretti para mı var amk vs vs


sevil yeliz
Aday Memur
19 Temmuz 2023 03:55

size cvp vermiyorum sizde vermeyin rica ederim bilen cvp versin iyi geceler


sevil yeliz
Aday Memur
19 Temmuz 2023 03:57

bir kadın öğretmen olarak ne terbiyesizliklere ahlaksızlıklara maruz kalıyoruz o

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