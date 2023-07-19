Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2023 03:29
Sendika

Herhangi bir kurumda 4B veya Kadrolu koruma ve güvenlik memuru sendikaya girebilir mi

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