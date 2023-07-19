Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Temmuz 2023 08:21
Zorunlu Yaz Stajı Maaşı

Merhabalar.Önlisans birinci sınıf öğrencisiyim 30 iş günü yazın yapmak üzere zorunlu staj yapmam gerekiyor.Kartal DR.Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde staja başladım.Staj yerimi bulmam da okulum yardımcı oldu.Maaşım asgari ücret midir ?

Çok Yazılan Konular

Temmuz maaşı çok eksik yattıEş durumu tayiniİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)Ek mtv muafiyetEş durumu tayini Alt bolge gruplariAlt bölge tayini Seyyanen zamEş durumuPromosyon işinin suyu çıktı

Sözlük

eşik 1 russell crowe 2 yaşlanmayı kabullenmemek 2 humblebrag 3 Burhan Altıntop 2 bir duvar yazısı paylaş 4 clickbait 1 güne bir söz bırak 4 Hicri yılbaşı 3 ne olursa olsun yaşamaya mecbursun 1

Son Haberler

Fiyatlar yüzde 92 arttı dışarıda yemek lüks olduVergi yükü yüzde 71,5 arttıMezuniyet töreninde LGBT sapkınlığı propagandasıFırsatçılar fiyatları aksesuarla şişiriyorAşırı sıcaklar yeni normal olacak

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark