Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Temmuz 2023 09:07
8 yılını dolduran yöneticiler

5 yıl bir okulda müdür yardımcısı olarak çalışmış, sonrasında norm fazlası olmuş bir idareci 3 yıl da farklı bir okulda çalışıyor. Bu şekilde 8 yılını doldurmuş oluyor. Peki sorum şu: son çalıştığı okula tekrar başvuru yapabilir mi? Eğer başvuru yaparsa ek puan alır mı?

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