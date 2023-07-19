Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


19 Temmuz 2023 09:09
Kamuda tasarruf tedbirleri 2023 2. naklen atamaya engel olur mu ?
Hazine ve maliyeye yükü var mı?

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