Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


19 Temmuz 2023 09:24
Maliye bakanının ?kemerleri sıkın? açıklaması
Maliye bakanı Şimşek kamuda tasarrufa gidildiğini belirterek kemerleri sıkın talimatında bulundu. Bu memur alımlarını etkiler mi? Yani ekpss 2. atamayı ne derece etkiler sizce?

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