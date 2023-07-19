Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Temmuz 2023 09:41
Maaş farkı yatan var mı

Arkadaşlar Cuma?ya kadar yatar mı


alone02
Aday Memur
19 Temmuz 2023 09:43

Yok yatmadı


onur6319
Aday Memur
19 Temmuz 2023 10:11

Hocam mutemetler çok hızlı hazırladı bodroları, cuma ya da pazartesi yatar.


mfu4226
Aday Memur
19 Temmuz 2023 10:12
19 Temmuz yatmadı

besyo4434
Aday Memur
19 Temmuz 2023 11:03

En erken cuma en geç 1


besyo4434
Aday Memur
19 Temmuz 2023 11:04

En erken cuma en geç 28 i yatar.kucuk doğudaki ilceler biraz erken Alir

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