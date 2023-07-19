Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Temmuz 2023 09:58
Gih başvurusu yardım

İyi günler 5 yıllık polisim Tunceli?ye tayinim çıktı durduruldu sebebi ise esim belediye de daimi işçi sınıfında çalışıyor. Belediyeler arası tayin hakkı yok diye biliyorum ama yönetmenliklerinde böyle bir tayin olamaz maddesi var mı bilmiyorum o yüzden çalışma belgesine tayin hakkı yoktur yazısı ekletmem imkansız. Gih için başvuru yapacağız . Bu süreçte gih başvuru yapan var mı olumlu gelen var mı yardımcı olabilir misiniz ?


Polis3431
Memur
19 Temmuz 2023 10:37
Eşin çakılı kadro muhtemelen eşi öğretim görevlisi olan bir arkadaş gih olmuştu yönetmelikte böyle bir hak getirildi diye biliyorum

Gökhan3846
Aday Memur
19 Temmuz 2023 10:54

İnşallah bizim de kabul olur işte belediyede calisip gih olan var mı bilmiyorum

Polis3431, 39 dk. önce
Eşin çakılı kadro muhtemelen eşi öğretim görevlisi olan bir arkadaş gih olmuştu yönetmelikte böyle bir hak getirildi diye biliyorum
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararı8 binin yarısı yatacak deniliyor Eyt den emekli olan varmiEkonomik Kriz!Benzine ve Motorine 6 ? LPG 3 ?Zam geldi Seyyanen yatan iller buraya yazabilir mi?Vakifbank promosyonPolisin maaşı 33 bin bile olmadı peki ya diğerleri?Vatan millet sakaryaMaaş farkı tek başlık

Sözlük

Bir şehir olsaydınız hangisi olurdunuz sorusuna verilecek cevapl 9 sessiz istifa 2 Öykünme 1 yazım yanlışı 1 hadi ya 2 güne bir söz bırak 4 bir duvar yazısı paylaş 4 tarhun 1 humblebrag 3 oppenheımer 1

Son Haberler

Dolar/TL, 26,93 seviyesinden işlem görüyor5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda aktif kamu görevlileri dahil 19 gözaltıMemur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başlıyorYapılan ankete göre Akdeniz Bölgesi'nde en başarılı belediye başkanlarıAdalet Bakanı Tunç'tan AP'nin Türkiye hakkındaki rapor taslağına tepki

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark