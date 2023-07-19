Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


19 Temmuz 2023 10:01
Emniyette çalışıyorum gih sınıfı için yardim

Bu durumdan gih olan var mı

İyi günler 5 yıllık polisim Tunceli?ye tayinim çıktı durduruldu sebebi ise esim belediye de daimi işçi sınıfında çalışıyor. Belediyeler arası tayin hakkı yok diye biliyorum ama yönetmenliklerinde böyle bir tayin olamaz maddesi var mı bilmiyorum o yüzden çalışma belgesine tayin hakkı yoktur yazısı ekletmem imkansız. Gih için başvuru yapacağız . Bu süreçte gih başvuru yapan var mı olumlu gelen var mı yardımcı olabilir misiniz ?

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