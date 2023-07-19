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Editörler : ecoekonomist


19 Temmuz 2023 10:17
0,69 kredi kampanyası ile ev alabilen var mı?

Arkadaşlar Adana'da ikamet ediyorum. Evin fiyatı 2 milyon müteahhit 1 milyonuna kredi çektiriyor. Adana'da 5 müteahhiti bu yüzden cimere şikayet ettim. Bir sonuç gelmedi şikayetlerden.

Son durum nedir? Bir evi tamamı kredili olup üst fiyattan 0,69 ile alabilen var mı?


sadrainman
Müsteşar
19 Temmuz 2023 10:27

Merhaba hocam adanada alan var arkadaşlardan.ama şuan 2milyon TL lik üst limit düşürüldü 1milyona.sahibinfen sayfasının arama bölümüne adana 0.69yaz ilanları tek tek ara bazı mutahitler tamamına yakınını veriyor ...genelde %50 ancak Yüreğir E-5 üzerinde TÜVTÜRK karşısındaki bir projede arkadaş 2.5 milyonluk eve sadece 600 bin ödedi aylık ödemesi 9 bin kusurdu ama şuan 1 milyon veriyor banka yani 0.69 evlerin tamamına yakın kredisi şuan Sarıçam ilçesinde çıkıyor genelde kıyıboyunda da var aynı kampanyadan ancak ordaki evler 3.5 milyon yani en fazla artık 1 verseler gerisi cepten cikacak

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