Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Temmuz 2023 10:21
3. dereceye düşme tarihi ne zaman gerçekleşir sisteme işlenir

arkadaşlar merhaba bu ayın 31/07/2023 tarihinde 3/1 dereceye düşüyorum Eylül ayının 15 inde uçuşum var avrupa seyahati için yeşil pasaport lazım bugün aradım terfi birimini bana terfiler bi sonraki ayın 14 inde işlenir diyor yani en erken ağustos 15 inde doğru mu uçuşu kaçırma riskim var yetişmezse pasaport sonuçta ben temmuz 31 de resmi olarak 3. dereceye düşüyorum bilgisi olan var mı sonraki ayın 15inde mi oluyor ?


seyay
Genel Müdür
19 Temmuz 2023 10:28

terfiler hemen işlenir arkadaşım ama pasaport işlemlerin uzun sürebilir


bluemotion2135
Aday Memur
19 Temmuz 2023 10:30

teşekkür ediyorum cevabınız için bende ona şaşırdım terfideki kişi hemen işlenmez bi sonraki ayın 15 inde işlenir diyor

seyay, 49 dk. önce

terfiler hemen işlenir arkadaşım ama pasaport işlemlerin uzun sürebilir


seyay
Genel Müdür
19 Temmuz 2023 10:59

hayır terfiler sizin kendi kurum sitenizdeki personel sayfanızda 1 gün sonra işlenir. sadece terfiniz ayın 10undan sonrasına denk gelseydi ( 10-14 arası gibi ) onunla ilgili maaş düzenlemeleriniz gelecek aya kayardı.

bluemotion2135, 47 dk. önce

teşekkür ediyorum cevabınız için bende ona şaşırdım terfideki kişi hemen işlenmez bi sonraki ayın 15 inde işlenir diyor


jaseeen
Aday Memur
19 Temmuz 2023 11:03

KADRO DERECENİZ KAÇ?

bluemotion2135, 47 dk. önce

teşekkür ediyorum cevabınız için bende ona şaşırdım terfideki kişi hemen işlenmez bi sonraki ayın 15 inde işlenir diyor


civciv kız
Daire Başkanı
19 Temmuz 2023 11:11

mutemet bir sonraki ay maaş farkı vs yansır demek istemiş sen anlatamamışsın bence derdini

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