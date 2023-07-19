Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Temmuz 2023 10:47

Seçim Öncesi Vaat edilen 1. Dereceye düşenlere 3600 Sözü için ne Düşünüyorsunuz?

Bu ankete 29 dakikada, 5 kişi oy kullandı


alibrtc
Şube Müdürü
19 Temmuz 2023 10:57

Seni hatırladım. Memnun musun? Yaptığın seçim sonucu oluşan pahalılıktan?


civciv kız
Daire Başkanı
19 Temmuz 2023 11:08

bana mı dedin

alibrtc, 20 dk. önce

Seni hatırladım. Memnun musun? Yaptığın seçim sonucu oluşan pahalılıktan?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımTemmuz enflasyonu tahminleriSeyyanen Zam Değerlendirmelerinde Sık Yapılan İki Hataİşçilerin bu kaymağı nerden geliyor işçi maaşları nasıl düşürülebilir ?2024 ocak zammıPara Lazım, Seyyenan Zam Bu Hafta Yatar mı ?Haftalık mesai saati 4 güne inmeli.. Cuma-C.tesi-Pazar Tatil..Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirAğustos toplu görüşmeleri beklentileriMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!

Sözlük

Tek cümlelik cinayetler 9 güne bir şiir bırak 4 bütün erkekler aynıdır 11 mitomani 4 humblebrag 3 Bugün olanlar 3 kendinden emin olmak 1 dolap 1 American psycho 1 Hicri yılbaşı 3

Son Haberler

Dolar/TL, 26,93 seviyesinden işlem görüyor5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda aktif kamu görevlileri dahil 19 gözaltıMemur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başlıyorYapılan ankete göre Akdeniz Bölgesi'nde en başarılı belediye başkanlarıAdalet Bakanı Tunç'tan AP'nin Türkiye hakkındaki rapor taslağına tepki

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark