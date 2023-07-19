Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Temmuz 2023 11:09
663 Yöneticilik Garabeti (Mühendise Amirlik Yapan Sağlıkçı)

Biraz da bunu konuşalım... Sağlık Bakanlığı'nın seçilmişlerini, kaymak tabakasını, tepeden inmelerini...

Sağlık Bakanlığı'nın hiyerarşisini alt üst eden bu elit kesim acaba hangi üstün vasıflara ve niteliklere haiz ki insanların tecrübeleri ve eğitimleri ile belki bir ömür gelemedikleri yerlere "zavadanak" diye bir imza ile gelebiliyorlar ? Cevabı hepimiz çok iyi biliyoruz...

Olayın bir de şöyle acı bir boyutu var; Hastanelerde İdari ve Mali Hizmetler Müdürlüğü yapan bir "Sağlık Memuru" ya da bir "V.H.K.İ." ya da "Memur" birilerinin güdümü ile kıytırık bir imza attı diye Mimara, Mühendise, Şefe amirlik yapmaktadır.

Müdürlüklerde Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı yapan personelin ekserisi "Sağlık Memuru"dur. Sağlık Memuru Mühendise, Mimara, Eczacıya, Şefe, Şube Müdürüne amirlik yapamaz. Bir "Sağlık Memuru"nun ne tür bir teknik bilgisi olabilir ki Mühendise ya da Mimara amirlik yapacak ?

Hiyerarşi alt üst. Hak, hukuk yok. Hakkını arayan yok. Bu memleketin gariban, sahipsiz ama kimseye minneti olmayan çocukları acaba ne zaman gülecek ?

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