KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


19 Temmuz 2023 11:11
Atama
Arkadaşlar atama olursa ne zaman olur sizce ekonomi de kemer sıkma işleri atamaları kötü etkiler mi tahmininizi merak ediyorum

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Sağlık bakanlığı yeni alım

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