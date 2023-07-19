Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Temmuz 2023 11:29
Farklar ne zaman yatacak

Bilgisi olan


BuRaK312
Memur
19 Temmuz 2023 11:30

Ankara yattı illere göre değişiyor cumaya kadar heryere yatar


Ankaraliyargic
Aday Memur
19 Temmuz 2023 11:44

Bordro oluşup mu yattı e devlette yoksa oluşmadan mi


Bozkurtman
Aday Memur
19 Temmuz 2023 12:03
Dış ilçelere de yattı mı. Yoksa sadece il emniyet mi
BuRaK312, 2 saat önce

Ankara yattı illere göre değişiyor cumaya kadar heryere yatar


BuRaK312
Memur
19 Temmuz 2023 12:21

Dış ilçeleri bilmiyorum ankara merkez yattı

Bozkurtman, 1 saat önce
Dış ilçelere de yattı mı. Yoksa sadece il emniyet mi

Bozkurtman
Aday Memur
19 Temmuz 2023 12:23
Bize yatan bisey yokda o yüzden
BuRaK312, 1 saat önce

Dış ilçeleri bilmiyorum ankara merkez yattı


ankaragucu0606
Aday Memur
19 Temmuz 2023 13:19
Kocaeli yattı

Kadropolisiamet
Aday Memur
19 Temmuz 2023 13:20

İzmir yatmadı

Toplam 7 mesaj

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