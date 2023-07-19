Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Temmuz 2023 11:37
Maaş

hemşire arkadaşlar bu ay maaşı sendikalı aldık 1000 tlye yakın. ortaöğretim ve lisans mezunu arkadaşlar size ne kadar maaş yattı


Tiamo00
Memur
19 Temmuz 2023 11:55
21 bin
Toplam 1 mesaj

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