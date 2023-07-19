KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Temmuz 2023 11:48
Aöf mezunu subay olabilir mi ?

Açık öğretimden işletme bitirdim lisans ve alese giricem subay olabilirmiyim ?

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