Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Temmuz 2023 11:50
Afet tazminatları
Afet tazminatı yatan il var mı Afet bölgesinde bu ay

Samet18.
Aday Memur
19 Temmuz 2023 11:58

Yok bekliyoruz hala haberde yok yalan oldu gibi


Android60
Daire Başkanı
19 Temmuz 2023 12:07

İki üç kuruş para alacagız ne afed tazminatı yatıyor ne de hatay terör tazminatını yatırıyor başka kurum olsa hemen yapıyorlar emniyet olunca bekle Allah brkle

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıSeyyanen yatan iller buraya yazabilir mi?8 binin yarısı yatacak deniliyor Eyt den emekli olan varmiEkonomik Kriz!Benzine ve Motorine 6 ? LPG 3 ?Zam geldi Vakifbank promosyonPolisin maaşı 33 bin bile olmadı peki ya diğerleri?Maaş farkı tek başlıkDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenler

Sözlük

insanın kendine bakmayıp,başkalarını eleştirmesi 4 ne olursa olsun yaşamaya mecbursun 1 ötekinin ötekisi 1 russell crowe 2 güne bir şiir bırak 5 tarhun 1 Hicri yılbaşı 3 çok konuşkan birine muhatap olmak 3 ali lidar 2 mitomani 4

Son Haberler

Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandıİmamoğlu'ndan 'sızdırılan toplantı' açıklamasıDiyarbakır Adliyesi önündeki silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu yaralandıKKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!Adli tatil yarın başlıyor

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark