KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Temmuz 2023 11:53
Rize ambar memuru

Arkadaşlar 11 kişilik Rize ambar memurluğu mu yazan kaç kişiyiz ve puanınızı yazarmisiniz


asdefvc
Aday Memur
19 Temmuz 2023 12:00

78 ile yazdım


Hatft443
Aday Memur
19 Temmuz 2023 12:07

Rize ambar 1.asdefvc 2.hatf 74.10

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023/1 MuhasebeKamuya personel alımında mülakat kaldırılmalıdır.2065 Metal TeknolojisiAtanılan ilden üniversite okunulan ile geçişKPSS 2023/1 Atama SonuçlarıTCDD 2023/1Arff sıralama4 yıl önce açılıp halen dava sürecine başlanmayan soruşturma atamaya engel mi?Önlisans KPSSMerkezi atama

Sözlük

kağıdın keskin olabileceği gerçeği 1 krinolin 1 güne bir söz bırak 4 kendiyle çelişmek 1 hede 2 eşik 1 ali lidar 2 geveze 1 Turkish hairlines 1 İçinden geleni söyle 6

Son Haberler

Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandıİmamoğlu'ndan 'sızdırılan toplantı' açıklamasıDiyarbakır Adliyesi önündeki silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu yaralandıKKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!Adli tatil yarın başlıyor

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark