Ailenin Siyasi Parti Üyeliği

Arkadaşlar bu zamana kadar benim hiç bir zaman herhangi bir siyasi partiyle ne üyelik ne de düşünsel olarak bir birlikteliğim olmadı. Ancak babam daha önceden üyeydi ve o partinin ilçe yönetimindeydi, ben mülakatlara hazırlanıyorum diye istifa etmişti. Ancak tekrardan üye olmak istiyor ve tekrardan ilçe yönetiminde görev alacak, kendisinin bu hareketi bana doğrudan ya da dolaylı yoldan zarar verir mi ? Lütfen bilen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim.