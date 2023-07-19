Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Temmuz 2023 12:27
hizmetin gereği yerdeğiştirme cezası

merhaba atkadaşlar 17 yaşındaki erkek öğrencinin hareket ve hakaretlerine maruz kaldım birkaç defa idare çok ilgilenmedi 4 kere dilekçe verdim kınama cezası aldı sınıfı drğişmedi arkamı dönüp ders anlatamayacak kadar psikolojim bozuldu aradan tam 1 ay geçti eşim beni almaya geldiğinde öğrenciye tembih etmek mahsatlı biraz sıkıştırdı

elini kolunu tuttu darp yok darpa yeltenmek diyor ifaddde

ben soruşturma geçirdim kınama cezası aldım mart ayında

okul kapandığı gün yerdeğişikliği geldi

mahkemeye verdim avukat tuttum dilekçem reddoldu yeni dilekçe yazdık adli tatil başladı

ne olur sonuç aynı durumu yaşayan var mı merkezden ilçeye verdiler aslında il emri yazıyor açık yok diye


energy2
Aday Memur
19 Temmuz 2023 12:30

Ogrencinin sinifini degistirmezler butun sucu ogretmene yikarlar bunun sizle alakasi ne


sevil yeliz
Aday Memur
19 Temmuz 2023 12:32

ewet bana yüz veriyorsunuz dendi :(((


energy2
Aday Memur
19 Temmuz 2023 12:32

Hakkinizi arayin mahkemeye basvurun kazanirsiniz hocam


energy2
Aday Memur
19 Temmuz 2023 12:34

İsi kilifina uydurmuslar hocam o isin bahanesi


energy2
Aday Memur
19 Temmuz 2023 12:36

Okul muduru nasil mudurmus boyle sessiz kalmis sizin arkanizda olmamis cocugu adam gibi sert cikmams


sevil yeliz
Aday Memur
19 Temmuz 2023 12:37

1 aydır bayramım tatilim zehir oldu çocuklarım da yaşıyor benimle aynı mutsuzluğu .nasıl bir yol 60l


sevil yeliz
Aday Memur
19 Temmuz 2023 12:39

hocam ewet idare yaptı mobingler yıldırmadı komplo kurdu fırsat bildi ben düşünemedim :((


Elifffff1
Aday Memur
19 Temmuz 2023 12:50

çok üzücü hocam, öğrencilere ceza vermeyi yasaklayan sistem öğretmeni cezalandırmayı kolaylaştırdı. idareci, öğrencinin ailesi, başvurduğunuz her yer bu vebali taşıyor. lütfen pes etmeyin, haklılar sustukça haksızlıklar daha da azgınlaşıyor maalesef. sadece bir tavsiye olarak durumu cimere yazmanızı tavsiye edebilirim en azından muhakkik atanır konu ile ilgili, sonuç çıkar mı bilmem ama elinizde dayanak olur

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