Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Temmuz 2023 12:30
Forum anlayışsız kaba insanlarla dolu
Malesef herkes kendince soru sorup cevap almak istiyor ancak kendini bilmez cahil andaval bir takım insan habire olumsuz cevaplar hakaret vari yorumlar dalga geçer tarzda hareketler editör bu tipleri neden engellemiyor forumdan anlayış kalmamış arkadaş kimse kimseye saygı göstermiyor sözüm o kişilere

Ale-Vi2362
Aday Memur
19 Temmuz 2023 12:34

Hocam editör müdahale etse ne olur.. yeni hesap almak 1 dakika.. Reelde kendini ifade edemeyen kişilikler burada işte abuk sabuk konuşabiliyor. Bana da çok denk geliyor muhattab almıyorum. Yoksa reelde karşıma geçecek bana burada verdiği o üslubuyla cevap verecek:) Ahh ahh sanal alemin canını seveyim işte.. .


ornetorenk
Şef
19 Temmuz 2023 12:59

Çok doğru bir tespit.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 ocak zammıSeyyanen Zam Değerlendirmelerinde Sık Yapılan İki Hataİşçilerin bu kaymağı nerden geliyor işçi maaşları nasıl düşürülebilir ?Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirAğustos toplu görüşmeleri beklentileriPara Lazım, Seyyenan Zam Bu Hafta Yatar mı ?Haftalık mesai saati 4 güne inmeli.. Cuma-C.tesi-Pazar Tatil..Memursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!

Sözlük

clickbait 1 mitomani 4 russell crowe 2 ötekinin ötekisi 1 eşik 1 punch line 1 Seni senden alan özelliğin 4 yaşlanmayı kabullenmemek 1 güne bir şiir bırak 5 house m.d. 1

Son Haberler

Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandıİmamoğlu'ndan 'sızdırılan toplantı' açıklamasıDiyarbakır Adliyesi önündeki silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu yaralandıKKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!Adli tatil yarın başlıyor

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark