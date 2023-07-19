Forum anlayışsız kaba insanlarla dolu

Malesef herkes kendince soru sorup cevap almak istiyor ancak kendini bilmez cahil andaval bir takım insan habire olumsuz cevaplar hakaret vari yorumlar dalga geçer tarzda hareketler editör bu tipleri neden engellemiyor forumdan anlayış kalmamış arkadaş kimse kimseye saygı göstermiyor sözüm o kişilere

Malesef herkes kendince soru sorup cevap almak istiyor ancak kendini bilmez cahil andaval bir takım insan habire olumsuz cevaplar hakaret vari yorumlar dalga geçer tarzda hareketler editör bu tipleri neden engellemiyor forumdan anlayış kalmamış arkadaş kimse kimseye saygı göstermiyor sözüm o kişilere