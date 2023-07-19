Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Temmuz 2023 12:34
Eğitim durumu tayini

Arkadaşlar 1.5 senedir çalışan tıbbi Sekreterim

Kadroya geçtim. Eğitim durumu tayini yapabilir miyim? Şartları neler hangi bölümü okumak lazım


44elbistan
Aday Memur
19 Temmuz 2023 13:04

kardeşim 4. yılın sonunda yaparsın


zk17ts
Şef
19 Temmuz 2023 13:06

3 yıl dolunca diye biliyorum ?

44elbistan, 23 dk. önce

kardeşim 4. yılın sonunda yaparsın

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