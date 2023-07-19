KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


19 Temmuz 2023 12:46
Online Kurs

Arkadaşlar B grubu için , online kurslarda güzel eğitim veren kurslar bilen varsa fikirlerini paylaşabilir mi?Bir çok kurum reklam veriyor online eğitim için ama hangisi daha faydalı olur kullanarak katılan oldu mu?


Hsm5997
Aday Memur
19 Temmuz 2023 13:01
Matematik hariç youtubedeki hocalarin yeterli olacagini dusunuyorum.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)TEİAŞ IspartaTercih sonuçlarıTasarruf Tedbirleri Ve Personel AlımTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.DSİ yedeklerAvukatKamu bütçesinde tasarruf personel alımını etkiler mi ?DSİ yedeklerini atamayarak açılan memuriyet kadrolarını yakıyor nedenMSB Mülakat sonuçları

Sözlük

insanın kendine bakmayıp,başkalarını eleştirmesi 4 ne olursa olsun yaşamaya mecbursun 1 ötekinin ötekisi 1 russell crowe 2 güne bir şiir bırak 5 tarhun 1 Hicri yılbaşı 3 çok konuşkan birine muhatap olmak 3 ali lidar 2 mitomani 4

Son Haberler

Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandıİmamoğlu'ndan 'sızdırılan toplantı' açıklamasıDiyarbakır Adliyesi önündeki silahlı saldırıda anne ve 2 oğlu yaralandıKKTC tarihinin en büyük projesi Ercan Havalimanı hizmete giriyor!Adli tatil yarın başlıyor

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark