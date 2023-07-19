Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


19 Temmuz 2023 12:48
Kadın Üyeler

Arkadaşlar, kullanıcı adımı Beyza diye okuyup özelden yürümeye çalışan denyoların haddi hesabı yok. Burada bile böyleyse diğer mecraları düşünemiyorum. Canını sevenler, nereye üyeyseniz Hamza, Abdullah gibi isimler kullanın. Taliban zihniyetli köylüye internet verince bu oluyor.

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