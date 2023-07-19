Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Temmuz 2023 12:54
İlişik kesme hakkında

Atama emrinde personelin ilişiği emirle kesilecektir yazdığında ne kadar süre eski birliğinde tutulabilir ? ( yerine personel katılmıştır.)


ByAstsubay
Aday Memur
19 Temmuz 2023 13:22
21 inde genelde doğudan gelenler için o günde ilişiği kesme belgesini alırsın kendi emir ile verilen bir şey değildir
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