Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


19 Temmuz 2023 13:15
Veri giriş işletmeni

Arkadaşlar merhaba,

Herhangi bir kurumun İşkur üzerinden kpss puanı ile veri giriş kontrol işletmeni ünvanı kamu işçisi alımı mı oluyor yoksa 657 tabi memur statüsünde mi?

genellikle bu tip ünvanlı alımlar işkur üzerinden başvuru almazlar. Konu hususunda bilgi verebilecek bir arkadaşımız var mı

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