KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


19 Temmuz 2023 13:22
Sifirdan kpss lisans matematik hkk.

10 yil once acikogretim lisanstan mezun oldum. Su anda bir markette calisiyorum. 2024 lisans kpssye girmeyi istiyorum. Ama vatandaslik disinda hicbir derste iyi degilim. Matematikte islem yetenegim var. Zor sorular olmamak kaydiyla uslu, koklu vs yaparim o kadar. Yani matematikte kotuyum. Turkce, tarih, cografyada da sifirim. Simdi ayrilsam isimden sifirdan bu dersler oturur mu sizce? Matematikten 15 nete kadar ilerletebilir miyim? Yoksa isimden ayrilmayip sonraki kpssye mi hazirlanayim. Cevap vereceklerden simdiden Allah razi olsun insallah


sinemmisadim
Aday Memur
19 Temmuz 2023 13:37

Hocam ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi olur sizin için. Çünkü ertelendikçe daha da zorlaşıyor işler. Allah kolaylık versin şimdiden


proserpin
Aday Memur
19 Temmuz 2023 14:05

Bence ilyas güneşin tüm videolarını izleyin benim matematiğim iyidir ama baştan sona sıkılmadan izledim. hatta ben kpss geometri videoları bile izledim. insan unutuyor. 1 soru 1 sorudur. onu yapamam bunu anlamam diye es geçmeyin. pegem matematik soru bankası konum anlatımı işinizi görecektir başlangıç seviyesinde. ben sonrasında sorular kolay geliyor diye yargı da çözmüştüm. işinize en çok yarayacak kaynak ise kpss matematiğin karakutusu. çıkmış soruların derlendiği bir kitap. karakutu yayınları güzel oluyor sadece kpss değil ösym'nin diğer sınavlardaki soruları da var. sınava hazırlık olur.


Mmeettee1990
19 Temmuz 2023 15:15

Tesekkur ederim cevap verenlere

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