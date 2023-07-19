Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


19 Temmuz 2023 13:32
Toplu Sözleşmede Engellilere 5434 e göre emeklilik
Merhabalar. Bu toplu sözleşmede engellilerin 5434 e göre emeklilik hakkı verilmesi ile ilgili bir toplaşsak, başbursaks endikalara, tanıdık bildik kim varsa konışsak, ne dersiniz? Yoksa 7500 TL emekli maaşıyla emekli olamayacağız... En düşük memur kıdeminde bile emekli maaşında 2000 - 2500 civarı bir fark ediyor. Ayrıca 3600 ek gösterge de o yasaya giren memurlarda geçerli olduğumdan ğst derece engelli memurlarda sa 2000 civarı bir fark oluşur emekli maaşlarında

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