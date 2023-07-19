Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Temmuz 2023 13:46
8.077 TL lik ek ödemeden sendika aidatı da kesilip 8.037 TL ye düşüyordüşüyor

Brüt 8.138 TL net 8.077 TL olarak bahsedilen ek ödemeden Ayrıca ortalama 40 TL civarı sendika aidatı da kesildiğini, böylelikle net tutarın 8.037 TL civarı olduğunu bordrodan tespit ettim. Kamuoyunda bahsedilmeyen husus sendika aidatıydı. Eğer maliyeye sendikanız Binde 5 oranında kesinti yaptırıyorsa 40 TL civarında geliyor bu aidat. Ama bazı sebdikalar binde 10 civarı kesinti yaptırabiliyor. Bu durumda olanlar için ise 80 TL civarına tekabül ediyor bu kesinti


dramati-kPCs
Şef
19 Temmuz 2023 13:58

Anlamadığım sendikayla ne alakası var? Sendika zaten peşin kesiyor aidatı. Bu neyin ücreti olaki?


devlettememur
Şef
19 Temmuz 2023 14:24

Mutemetinizden isteyeceğiniz Ek Bordronuzun sendika kesintisi kısmına bakınca anlayacaksınız. normal


2ven
Aday Memur
19 Temmuz 2023 14:33

5 milyon memurdan hesaplarsan 200 milyon lira yapar

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