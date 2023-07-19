Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


19 Temmuz 2023 13:47
Aöf mezunu subay olabilir mi ?

Açık Öğretim lisans işletme mezunuyum lisans kpss ve alese giricem subay olma şansım varmıdır açık öğretimden


NazımCanYılmaz
Aday Memur
19 Temmuz 2023 14:54

Evet olabilirsin.

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