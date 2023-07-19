KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


19 Temmuz 2023 13:47
Aöf mezunu subay olabilir mi ?

Açık Öğretim lisans işletme mezunuyum lisans kpss ve alese giricem subay olma şansım varmıdır açık öğretimden


levelup06
Aday Memur
19 Temmuz 2023 14:04
Evet var. Açık öğretim olması fark etmiyor.
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