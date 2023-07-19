KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


19 Temmuz 2023 13:50
POMEM psikiyatri
Yardım

YASiN5045
19 Temmuz 2023 13:51
Arkadaşlar ben geçen yıl jandarma için sağlık muayenesinden geçtim haliyle psikiyatri bölümünden muayene oldum ve bu yıl polislik için sağlık kontrolünden geçerken sıkıntı olur mu

levelup06
Aday Memur
19 Temmuz 2023 14:03
Sıkıntı olmaz.
YASiN5045, 2 saat önce
Arkadaşlar ben geçen yıl jandarma için sağlık muayenesinden geçtim haliyle psikiyatri bölümünden muayene oldum ve bu yıl polislik için sağlık kontrolünden geçerken sıkıntı olur mu

YASiN5045
19 Temmuz 2023 14:39
Peki 2015 yılında ben psikiyatriye gitmiştim herhangi bir ilaç vs yok sıkıntı olur mu

levelup06
Aday Memur
19 Temmuz 2023 14:45
Sağlık yönetmeliğinde yazıyordur incelemelisiniz.
YASiN5045, 50 dk. önce
Peki 2015 yılında ben psikiyatriye gitmiştim herhangi bir ilaç vs yok sıkıntı olur mu

YASiN5045
19 Temmuz 2023 14:47
Ya bulamıyorum bir türlü o yönetmeliği bazıları son 2 yıla bakıyorlar diyor
Toplam 5 mesaj

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