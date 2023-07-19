POMEM psikiyatri

Arkadaşlar ben geçen yıl jandarma için sağlık muayenesinden geçtim haliyle psikiyatri bölümünden muayene oldum ve bu yıl polislik için sağlık kontrolünden geçerken sıkıntı olur mu

Arkadaşlar ben geçen yıl jandarma için sağlık muayenesinden geçtim haliyle psikiyatri bölümünden muayene oldum ve bu yıl polislik için sağlık kontrolünden geçerken sıkıntı olur mu