Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


19 Temmuz 2023 14:01
Güvenlik soruşturması Hakkında Acil Yardım Lütfen

Merhaba ben 8 mayısta öğretmen olarak atandım.

Olay şöyle gerçekleşiyor.

Ben Jandarma Asteğmen olarak askerlik görevimi yaptığım sırada ev arkadaşım kumar oynayan birisiydi. Daha sonra arkadaşlarının tavsiyesiyle kripto işine bulaştı ve sahte (fake) kripto sitesine yatırım yaptı. Haliyle dolandırıldı ve dolandırıcıları şikayet etti. Ardından zararını kurtarmak için ( o zamanın parasıyla 7 bin &#8378;) iyice kumara bulaştı ve daha çok battı. Bir kaç ay ev kirası fatura vs ödemedi bunu idare ettim. Ardından dayanamayıp bunu evden kovdum. Evden kovunca bunu kimse kabul etmedi. Sen misin beni evden kovan diyerek gitti beni şikayet etti kripto parasını benim çalmış olduğumu söyledi. Polis beni ifadeye çağırdı ben tüm hesaplarımın ip adreslerinin incelenebileceğini en ufak bir alakam olmadığını belirttim. Aradan 6 ay geçtikten sonra bana tebligat geldi isnat edilen suç şu şekilde "Bilişim Suçlarını Kullanarak Hırsızlık"

Benim ile ilgili olan kısımda ise savcının kararı şu şekilde " İsnat edilen suç ile ilgili soyut ifadeler dışında somut hiçbir verinin olmadığı, somut deliller olmadığı için EK TAKİPSİZLİK KARARI ile takipsizlik kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiştir."

Not : faili meçhul olay için soruşturma devam etmektedir yazıyor.

Emniyet benim güvenlik soruşturmamı yapıp kuruma göndermiş haliyle bu olayı da eklemiş, kurum ile görüştüğümde emniyetten olumsuz ifade geldiği, güvenlik soruşturmamın İl disiplin Kuruluna çıkacağını ve sonuca burada karar verileceğini belirttiler. Şimdi ben suçsuz günahsızım benin emeklerim hayallerim gitti mi?


Alemdarali
Daire Başkanı
19 Temmuz 2023 14:09
Bu olay ile ilgili olumsuz olduysa yapman gereken kuruma elindeki takipsizlik kararını verirsin sıkıntı olmaz diye düşünüyorum

MstafaDgN
Aday Memur
19 Temmuz 2023 14:13

Hocam kurum henüz olumsuz kararını vermedi. Kurul karar verecek dedi, takipsizlik kararını ileteyim o zaman. Nasıl iletmem gerekiyor

Alemdarali, 1 saat önce
Bu olay ile ilgili olumsuz olduysa yapman gereken kuruma elindeki takipsizlik kararını verirsin sıkıntı olmaz diye düşünüyorum

Alemdarali
Daire Başkanı
19 Temmuz 2023 14:20
Bu danıştığın yer neresi ise oraya sor hocam nasıl iletirsin bilemiyorum
MstafaDgN, 1 saat önce

Hocam kurum henüz olumsuz kararını vermedi. Kurul karar verecek dedi, takipsizlik kararını ileteyim o zaman. Nasıl iletmem gerekiyor

Toplam 3 mesaj

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