Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


19 Temmuz 2023 14:11
İl içi tayinde mehil süresi var mı?

İl içi tayinde mehil süresi var mı? Bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi?

Çok Yazılan Konular

2023 Naklen atama kontenjanlarıMuvafakatname ile ilgili acil soruBelediye Şirket İşçisi (BİT)Arşiv araştırmasıKamuda tasarruf tedbirleri 2023 2. naklen atamaya engel olur mu ?Memurun isteği dışında görev yeri değişimi yapılabilirmiNaklen atama depremzedelere öncelik mi veriliyorİptal davası acmak isteyenler buraya4b sözleşmeli güvenlik görevlisiBilgisayar işletmeni olarak belediyeye geçmek

Sözlük

mitomani 4 Bir şehir olsaydınız hangisi olurdunuz sorusuna verilecek cevapl 9 ne olursa olsun yaşamaya mecbursun 1 sabahattin ali 1 polyester 3 hede 1 Pluviofil 2 yaz gelse de ısınsak 1 clickbait 1 bir ayağı eşikte olmak 2

Son Haberler

Kilis'te dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıSağlıkçılar geriye dönük alacaklarının taksite bölünmesine tepki gösterdiRüşvet'ten yargılanan eski Belediye Başkanı'nın babası ve 'sözde avukat' beraat ettiÖzhaseki'den İstanbul depremi açıklaması: Ekrem Bey ile prensipte anlaştıkKESK, toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanı Işıkhan'a iletti

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark