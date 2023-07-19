KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


19 Temmuz 2023 14:11
Tezsiz Yüksek Lisansta dönem projesi.......

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisansa başvurdum.

Mezun olmak için dönem projesi hazırlamak gerekiyor.

Dönem projesi nasıl hazırlanır?

Bu konu da çok bi bilgim yok, yardımcı olabilir misiniz?

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