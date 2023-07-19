Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Temmuz 2023 14:12
Öğretmenler 34 Bin Lira Maaş Alacak!

https://www.ogretmenlericin.com/kamudan-haber/bu-ogretmenler-34-bin-lira-maas-alacak-53808h

19 Temmuz 2023 02.00

Bu Öğretmenler 34 Bin Lira Maaş Alacak!

Eylül'de göreve başlayacak öğretmenler 34 bin lira maaş alacak! Seçim öncesi atamaları tamamlanan 45 bin öğretmen için heyecanlı bir dönem başlıyor. İşte detaylar!

Görevlerine Başlayacak Öğretmenlere 34 Bin Lira Maaş

Seçim öncesi atamaları yapılan ve güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlanan 45 bin öğretmen, 1 Eylül itibariyle görevlerine başlama fırsatı bulacaklar. Bu öğretmenler, sabırsızlıkla bekledikleri görevlerine adım atarak, yeni bir döneme başlayacaklar.

Öte yandan, 8 Mayıs tarihinde ataması yapılan ve 1 Eylül'de göreve başlayacak olan öğretmenlere, 15 Eylül tarihinde 44 günlük maaş ödemesi yapılacak. Bu ödemeler, 1-14 Eylül ve 15 Eylül - 15 Ekim dönemlerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilecektir.

Eylül Ayında 34 Bin Lira Maaş

Öğretmenlik mesleğinin en düşük maaşı 23 bin 250 lira olarak belirlenmiştir. Ancak göreve başlayacak olan öğretmenlere, Eylül ayında 34 bin lira maaş verilecektir. Elbette, güvenlik soruşturmalarının olumsuz sonuçlanması ya da öğretmenin isteği doğrultusunda 1 Eylül'den sonra göreve başlaması durumunda bu miktar değişiklik gösterebilir.

En Düşük Öğretmen Maaşı 23 Bin 250 Lira

Ayrıca, mecliste görüşülmekte olan yasal düzenlemeye göre Temmuz ayından itibaren en düşük memur maaşı 22 bin lira olarak belirlenmiştir. Yeni başlayan bir öğretmenin maaşı ise yaklaşık olarak 23 bin 250 lira olacaktır.

Hadi iyiyiz köşeyi döndük yine!!?

Yukarıda belirtilen maaşları alan var mı!!?

Ben ne zaman yukarıdaki maaşı alabilirim sizce!!?

Millet alıyor benim mu haberim yok!!?


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Aday Memur
19 Temmuz 2023 14:24

maaş zamlarından sonra peş peşe açıkladılar zamları sonumuz hayır olsun

Toplam 1 mesaj

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