KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Temmuz 2023 14:32
Güvenlik soruşturması ile ilgili

Merhaba, katipliğe başvurdum ve sözlü mülakata girdim ancak eşim khk ile ihraç edildi. Bu benim atamama engel midir? Dosyası yargıtayda henüz kesinleşmedi. Lütfen bilgilendirir misiniz

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