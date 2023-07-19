Sigorta Derece kademe hakkında bilgisi olan abilerden yardım bekliyorum

Abiler öncelikle kolay gelsin

7 yıllık sözleşmeli Askerlik ve Uzman Çavuşluk yaptım şuan Carşı Mahalle Bekçisi olarak görev yapmaktayım

1-) 7 yıllık askeriyede yatan sigortalarımi işletmem bana derece kademede bir etkisi olur mu ? İsletebilirsem bana ne gibi avantaj sağlar ?

2-) Eğer işletmem durumunda 10 yılı geçmiş bulunuyorum yeşil pasasort almak için bir şansım olurmu?

Şimdiden çok teşekkür ederim İşiniz gücünüz rast gitsin