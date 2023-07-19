Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Temmuz 2023 14:45
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Personel alımı

Arkadaşlar konu yanlış yerde ise özür dilerim .

Adalet Bakanlığının sözleşmeli personel alım ilanı vardı , ben Mühendisliğe başvurmuştum .

Aradan kaç ay geçti, Cbiko'da hala başvuru bekliyor , yazıyor. Adalet bakanlığının sitesinde de herhangi bir duyuru yok konu ile ilgili. Kimseden de ses seda yok . Bu ilan kaldırıldı mı , açıklandı da ben mi kaçırdım , halen yayınlandıysa ne zaman sonuçlanır? teşekkür ederim.

İlanın orjinal adı : ADALET BAKANLIĞI/PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI ADALET BAKANLIĞI- BAKANLIK MERKEZ VE MERKEZ ATAMALI TAŞRA TEŞKİLATINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI


darkkinght
Aday Memur
19 Temmuz 2023 15:24

bende bekliyorum hizmetli kadrosunu halen açıklamadılar

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