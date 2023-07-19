Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


19 Temmuz 2023 14:48
Milli Eğitim Bakanlığı Memur Görevde Yükselme Sınavı Girenler

Arkadaşlar 2018 yılında Görevde Yükselme Sınavına girenler kaç nete kaç puan geldi çan uygulandı mı 2018 de sınava girenler

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