Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro



Becayiş istiyor
19 Temmuz 2023 14:52
Engelli es

Ben 4 bli sözleşmeli tıbbi sekreterim

eşim %65 engelli devlet hastanesi raporu var.

Engelli es durumu tayini isteyebilirmiyim

Dilekçe örneği var mı?


mfu4226
Aday Memur
19 Temmuz 2023 15:14
İsteyebilirsiniz şefinize danışın
Toplam 1 mesaj

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