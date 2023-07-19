Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Temmuz 2023 14:52
Tayin dilekçesi sonucu

bakanlığın daire başkanlıklarına hiçbir şekilde ulaşamıyorum, telefonları açmıyorlar asla. dilekçe için tayin verdim ben bunun akıbetini nasıl öğreneceğim, nerden bilgi alacağım 10 günden fazla oldu dilekçe vereli

Çok Yazılan Konular

Temmuz maaşı çok eksik yattıİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)Eş durumu tayiniEk mtv muafiyetAlt bölge tayini Seyyanen zamEş durumuKamuda çalışan diş hekimleriEş durumu tayini Alt bolge gruplari

Sözlük

İçinden geleni söyle 6 Bir şehir olsaydınız hangisi olurdunuz sorusuna verilecek cevapl 9 Lubunya 1 Bugün olanlar 3 thalassoterapi 2 fakirizm 2 güne bir şiir bırak 5 humblebrag 2 tere ve yağ birleştiğinde tereyağı olmaz 1 russell crowe 2

Son Haberler

Kilis'te dere yatağına devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıSağlıkçılar geriye dönük alacaklarının taksite bölünmesine tepki gösterdiRüşvet'ten yargılanan eski Belediye Başkanı'nın babası ve 'sözde avukat' beraat ettiÖzhaseki'den İstanbul depremi açıklaması: Ekrem Bey ile prensipte anlaştıkKESK, toplu sözleşme taleplerini Çalışma Bakanı Işıkhan'a iletti

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark