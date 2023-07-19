Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


19 Temmuz 2023 14:54
Münhal camilere nakil sınavında neler soruluyor?

Hocalarım selamun aleyküm. Bu ay nasip olursa antepte nakil sınavına giricem. Münhal camiler için başvurucam. Sorum şu, daha önce imamlıkta cami için nakil sınava giren oldu mu? Olduysa neler soruldu? En son konu 2009 da açılmış. yönetmelik 2018 de değişti. Konuyu güncel olması adına yeniden açmak istedim. Değerli hocalarım, size ne sordular, mülakatınız nasıldı anlatabilir misiniz?

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